Pescara, Corazza: «Contro il Bari obbligati a fare punti. Gorgone ha portato tanta energia»

In vista del prossimo match tra Pescara e Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il giocatore degli adriatici, Tommaso Corazza. Il terzino ha commentato l’inizio di stagione e il cambio allenatore da parte dei biancoazzurri, sottolineando l’importanza di fare punti nel prossimo incontro contro i galletti.

«La sconfitta con il Padova è stata pesante – ha dichiarato – ma quello che si è visto in campo non rispecchia il risultato. C’è poco da parlare: bisogna reagire sul campo già dalla partita di lunedì»

Sul prossimo match contro il Bari, Corazza commenta: «La stiamo preparando bene, come ogni settimana. Dopo la gara, mister Gorgone ha cercato di darci positività. Sicuramente lunedì sarà un test importante: non è l’ultima spiaggia, ma dobbiamo fare punti per forza»

Infine, su cosa è cambiato con il cambio in panchina, il terzino confessa: «Ovviamente devo seguire richieste diverse da parte del nuovo mister. Ha portato tanta energia e mi sto trovando davvero bene con lui»