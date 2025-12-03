Coppa Italia: a “San Siro” l’Inter ne fa 5 al Venezia e accede ai quarti di finale

Nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia, ad avere la meglio sono i nerazzurri, che conquistano la qualificazione al turno successivo con una vittoria schiacciante sul risultato di 5-1.

Comincia il match e la formazione di Chivu parte subito forte. Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato: grande imbucata di Frattesi per Diouf, che non sbaglia firmando il gol dell’1-0. Due minuti più tardi arriva la rete del raddoppio firmata da Pio Esposito, che con tiro potente dal limite dell’area batte Grandi.

Al 34′ i nerazzurri siglano anche il gol del 3-0: Thuram sfrutta il passaggio di Zielinski e con una fucilata dal limite dell’area si iscrive al tabellino dei marcatori, con prima frazione di gioco che termina con il triplo vantaggio da parte dell’Inter.

Il secondo tempo inizia come era finito il primo e al 51′ Thuram firma la sua doppietta personale: l’attaccante francese sfrutta il buon passaggio di Frattesi e in tuffo di testa cala il poker. Pochi minuti più tardi c’è gloria anche per i lagunari, che accorciano le distanze grazie alla rete di Sagrado.

Nel finale mette la sua firma sul match anche Bonny, chiudendo l’incontro sul definitivo risultato di 5-1. Tutto facile per l’Inter, che riesce agevolmente a portare a casa la vittoria accendendo ai quarti di finale. Mentre, viene eliminato dalla competizione il Venezia.