Frosinone, due club di Serie A su Ghedjemis

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Dopo un grande inizio di stagione da parte del Frosinone, alcuni dei suoi giocatori sono diventati oggetti del desiderio di alcuni club affermati di Serie A. È questo il caso di Farès Ghedjemis, finito al centro del calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportata da Afrik-Foot.com, due club di Serie A sarebbero interessate all’esterno gialloblù: si tratterebbe di Bologna e Pisa. I sondaggi tra le parti in vista di gennaio sono già stati effettuati. Da capire se i ciociari, attualmente in lotta per la promozione, saranno disposti a rinunciare ad uno dei suoi giocatori più talentuosi.

