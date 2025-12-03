Frosinone, due club di Serie A su Ghedjemis

Dopo un grande inizio di stagione da parte del Frosinone, alcuni dei suoi giocatori sono diventati oggetti del desiderio di alcuni club affermati di Serie A. È questo il caso di Farès Ghedjemis, finito al centro del calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportata da Afrik-Foot.com, due club di Serie A sarebbero interessate all’esterno gialloblù: si tratterebbe di Bologna e Pisa. I sondaggi tra le parti in vista di gennaio sono già stati effettuati. Da capire se i ciociari, attualmente in lotta per la promozione, saranno disposti a rinunciare ad uno dei suoi giocatori più talentuosi.