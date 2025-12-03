Coppa Italia: tris dell’Inter sul Venezia dopo i primi 45
A “San Siro” primi 45 minuti di gioco all’insegna del gol per l’Inter. I nerazzurri, impegnati nel match valevole per gli ottavi di finali di Coppa Italia contro il Venezia, vanno al riposo sul rassicurante risultato di 3-0, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.
Comincia il match e la formazione di Chivu parte subito forte. Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato: grande imbucata di Frattesi per Diouf, che non sbaglia firmando il gol dell’1-0. Due minuti più tardi arriva la rete del raddoppio firmata da Pio Esposito, che con tiro potente dal limite dell’area batte Grandi.
Al 34′ arriva anche il gol del 3-0 per i nerazzurri: Thuram sfrutta il passaggio di Zielinski e con una fucilata del limite dell’area si iscrive al tabellino dei marcatori. Prima frazione di gioco che termina con il triplo vantaggio da parte dell’Inter, già con un piede ai quarti di finale della competizione.