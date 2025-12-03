Coppa Italia: tris dell’Inter sul Venezia dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

A “San Siro” primi 45 minuti di gioco all’insegna del gol per l’Inter. I nerazzurri, impegnati nel match valevole per gli ottavi di finali di Coppa Italia contro il Venezia, vanno al riposo sul rassicurante risultato di 3-0, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Comincia il match e la formazione di Chivu parte subito forte. Al 18′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato: grande imbucata di Frattesi per Diouf, che non sbaglia firmando il gol dell’1-0. Due minuti più tardi arriva la rete del raddoppio firmata da Pio Esposito, che con tiro potente dal limite dell’area batte Grandi.

Al 34′ arriva anche il gol del 3-0 per i nerazzurri: Thuram sfrutta il passaggio di Zielinski e con una fucilata del limite dell’area si iscrive al tabellino dei marcatori. Prima frazione di gioco che termina con il triplo vantaggio da parte dell’Inter, già con un piede ai quarti di finale della competizione.

Ultimissime

Coppa Italia: a “San Siro” l’Inter ne fa 5 al Venezia e accede ai quarti di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Pescara, Corazza: «Contro il Bari obbligati a fare punti. Gorgone ha portato tanta energia»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Frosinone, due club di Serie A su Ghedjemis

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Coppa Italia: tris dell’Inter sul Venezia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Bari, Di Cesare: «Sono il primo a essere insoddisfatto, mi sento responsabile»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025