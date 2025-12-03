Bari, Di Cesare: «Sono il primo a essere insoddisfatto, mi sento responsabile»

A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale momento della squadra anche il vice direttore sportivo dei galletti, Valerio Di Cesare.

«Il confronto è quotidiano – ha dichiarato – I calciatori sono dispiaciuti, perché quando prendi una batosta i calciatori devono per forza reagire. Dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione, già a partire da domani in una partita fondamentale»

Di Cesare, ormai a Bari da molti anni, assicura: «Sono 10 anni che sto qua e ne ho vissute tante, sono il primo ad essere dispiaciuto per quello che sta accadendo. Garantisco, come ho fatto nel giorno del mio addio al calcio, massima trasparenza e impegno»

Infine, il vice Ds non nasconde la sua delusione per questo inizio di campionato: «Sono il primo a essere insoddisfatto, mi sento tanto responsabile. Sono convinto insieme a Vivarini di poterne uscire. La paura di perdere la credibilità da calciatore l’ho messa in preventivo, ma come già detto sto garantendo massimo impegno e trasparenza»