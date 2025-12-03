Padova, Favale verso il match contro il Cesena: «Possiamo fare punti anche con le prime»

In vista del match tra Padova e Cesena, in programma per lunedi 8 dicembre alle ore 15.00, è intervenuto a Onda Bianconera Giulio Favale, centrocampista dei biancoscudati ed ex dell’incontro.

«I tre punti di sabato sono stati fondamentali – ha dichiarato -. Sono arrivati in un momento chiave della stagione e sono stati importanti per la nostra crescita e per l’autostima. Io sono a disposizione dell’allenatore e della squadra, quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il meglio di me»

Favale ha poi commentato il percorso che lo ha portato a calcare i campi di Serie B: «Ho fatto la gavetta per tanti anni in C, tornare al punto di partenza se così può essere definito, è stato il coronamento di un percorso. Mi sto godendo tutte le partite e tutti i minuti giocati, qualsiasi squadra può fare risultato anche con le prime e questo aggiunge interesse al campionato»

Infine, uno sguardo alla sua ex squadre, il Cesena, prossimo avversario da affrontare: «Non sono assolutamente sorpreso dal campionato che sta facendo il Cesena. L’impronta dell’allenatore c’è e con una squadra del genere possono portare al salto di categoria. Per noi è un discorso diverso, il nostro obiettivo è quello prima di tutti di salvarci»