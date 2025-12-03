Palermo, Pohjanpalo nella squadra della settimana del videogioco FC26

Come ogni mercoledì, è uscita nel videogioco di calcio Fc26 la squadra dei migliori giocatori della settimana. Nella formazione c’è spazio anche per il bomber del Palermo, Joel Pohjanpalo.

Il centravanti rosanero, dopo la grande prestazione contro la Carrarese con la firma della sua prima tripletta stagionale, si è guadagnato il posto nella formazione del “team of the week” con un overall di 83. Una grande vetrina per il Palermo e per il giocatore, data dal videogioco di calcio più famoso al mondo.

Questa la nota del club attraverso i propri profili social:

“Pohja on fire 🔥 Tripletta e posto nel #TOTW di questa settimana assicurato 🎮”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

 

