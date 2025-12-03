Empoli, lesione muscolare per Curto: salta il Palermo ed è in dubbio per Castellammare
Brutte notizie per l’Empoli. Il club azzurro ha comunicato pochi minuti fa l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore Marco Curto, uscito malconcio nell’ultima gara.
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado al capo lungo del bicipite femorale destro. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo insieme allo staff medico empolese.
La conseguenza è immediata: Curto salterà sicuramente la sfida contro il Palermo e resta fortemente in dubbio anche per la successiva trasferta di Castellammare, dove l’Empoli affronterà la Juve Stabia.
Un’assenza pesante per la retroguardia azzurra, che dovrà trovare soluzioni alternative in vista dei prossimi due impegni delicati.