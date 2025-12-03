Lo Faso: «In questo Palermo avrei fatto un’altra carriera. Corona? Va fatto crescere»

L’ex talento rosanero Simone Lo Faso, oggi all’Acireale in Serie D dopo una carriera segnata da infortuni e passaggi tra Fiorentina, Lecce e altre squadre, è intervenuto ai microfoni di Balarm TV – In The Box per parlare del suo passato a Palermo e del presente di Giacomo Corona, giovane attaccante rosanero a caccia di spazio.

Lo Faso, che nel Palermo mosse i primi passi accanto a compagni come Cutrone e Locatelli, non ha dubbi: «Se fossi riuscito a giocare in questo Palermo, con questa proprietà e con tutte queste chance che oggi si danno ai giovani, sicuramente avrei fatto un altro tipo di carriera».

Il classe ’98 sottolinea il cambiamento generazionale del calcio italiano: «Oggi i 2004, i 2005, i 2003… ce ne sono tantissimi che giocano in Serie A e in Serie B. Prima sembrava difficilissimo. Le società ti mandavano dalla Serie A alla Serie C a farti gavetta, ed era complicato trovare spazio».

Un passaggio importante è dedicato proprio a Corona, che sotto la guida di Inzaghi sta ancora cercando continuità:

«Mi auguro che Corona possa avere più spazio. Più tocchi il campo, più entri in confidenza con la squadra e con il pubblico. Pretendiamo troppo dai giovani: a volte hanno 18-19 anni e ci dimentichiamo che devono sbagliare per crescere».

