Palermo FC e Inzaghi premiati con il Paladino d’Oro: riconoscimento speciale per i 125 anni del Club

Il Palermo FC e l’allenatore Filippo Inzaghi hanno ricevuto oggi il prestigioso Paladino d’Oro, nell’ambito della 45ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, storica rassegna cinematografica dedicata allo sport, fondata nel 1979 da Sandro Ciotti e Vito Maggio. La cerimonia si è svolta al Palermo CFA di Torretta, dove il presidente del festival Roberto Oddo e la direttrice artistica Stefania Tschantret hanno consegnato i riconoscimenti.

Il Club rosanero è stato premiato in occasione dei suoi 125 anni di storia, mentre a Inzaghi è stato conferito un Paladino d’Oro alla carriera. A ritirare il premio per il Palermo FC è stato il direttore operativo Francesco Barresi.

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento:

«Questo premio è un omaggio alla storia del Palermo e a tutte le persone che, negli anni, ne hanno sostenuto il cammino. Festeggiare i 125 anni del Club ricevendo il Paladino d’Oro è un onore che vogliamo condividere con la città e con i tifosi».

Il presidente del festival, Roberto Oddo, ha rimarcato il legame con il Club rosanero:

«Il 125° anniversario è un traguardo prestigioso che siamo felici di celebrare. Inzaghi è un esempio di impegno e dedizione, valori che il Paladino promuove da sempre».

La direttrice artistica Stefania Tschantret ha evidenziato la collaborazione con il Palermo FC, ringraziando l’amministratore delegato Giovanni Gardini e parlando di «un connubio perfetto per promuovere i valori dello sport».

Un festival tra cinema e storia rosanero

Il Palermo FC figura tra gli event partner della manifestazione, in programma dal 1° al 7 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, con ingresso gratuito. Il calendario prevede proiezioni, incontri, tavole rotonde e una grande mostra fotografica dedicata ai 45 anni del festival.

Parallelamente, è visitabile anche la mostra “Palermo 125”, curata dal Club con il sostegno del Comune di Palermo: un percorso visivo che ripercorre oltre un secolo di storia rosanero, tra icone, ricordi e immagini simbolo.

La kermesse si concluderà domenica 7 dicembre con il gran galà al Teatro Politeama Garibaldi. L’evento sarà trasmesso in differita su RaiSport lunedì 15 dicembre alle 22:45.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili su www.paladinodoro.it

.