Atalanta travolgente: 4-0 al Genoa e quarti di Coppa Italia conquistati

L’Atalanta di Raffaele Palladino continua a correre. Dopo i successi in Champions League e in campionato, i nerazzurri centrano il terzo trionfo consecutivo e staccano il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena il Genoa cade 4-0 sotto i colpi di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor.

Nel prossimo turno l’Atalanta affronterà la Juventus, reduce dalla vittoria contro l’Udinese.

Gara indirizzata dal rosso a Fini, Atalanta dominante nella ripresa

La sfida si apre subito in discesa per i bergamaschi: al 19’ Djimsiti sfrutta alla perfezione un cross di Zalewski dalla sinistra e firma l’1-0 con un colpo di testa in torsione.

Il match prende una piega ancora più favorevole per la squadra di Palladino al 39’, quando Fini stende Bellanova poco prima dell’ingresso in area. L’arbitro non ha dubbi ed espelle l’esterno del Genoa, lasciando i rossoblù in dieci.

Nella ripresa l’Atalanta dilaga: al 54’ De Roon trova il raddoppio con un destro secco da fuori area. All’82’ Pasalic devia un tiro di Scamacca e sigla il 3-0. Il poker arriva nel finale con l’ex Ahanor, che per rispetto non esulta.

Un successo rotondo che conferma il momento d’oro dei nerazzurri, ora pronti a sfidare la Juventus per un posto in semifinale.