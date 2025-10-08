Pergolizzi: «Il Trapani ha una buona base, ma deve trovare continuità»

Intervenuto durante la trasmissione “A tutta C”, in onda sulle frequenze di TMW Radio, ha espresso il suo parere sul campionato di Serie C l’ex tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi, commentando l’attuale momento del Trapani.

«Io credo che il Trapani debba trovare continuità. Ha recuperato la penalizzazione e ha una buona base, ma ogni tanto mostra qualche calo caratteriale. È ancora presto per giudicare: siamo solo all’ottava giornata, parlare ora è un po’ come fare “fantacalcio”», ha dichiarato.

Pergolizzi ha poi aggiunto:«Il Trapani può rientrare in corsa, ma oggi non lo metterei al livello delle prime tre. Potrebbe essere la sorpresa del girone, ma vedremo da dicembre in poi: il mercato invernale cambia tutto. Come dice il mio amico Allegri, “il miglior cavallo si vede sul tiro lungo”».

E sulle favorite per la promozione:«Nel girone A vedo avanti Vicenza e Brescia; nel B, Ascoli, Ravenna e Arezzo. Nel girone C è un altro mondo, più duro e caratteriale, ma credo che Catania, Salernitana e Benevento abbiano qualcosa in più. Mi sta piacendo anche il Cosenza, che gioca bene, e attenzione al Crotone, che può risalire»