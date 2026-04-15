Catania, UFFICIALE: esonerato Viali dopo sole quattro partite, torna Toscano

Se n’era parlato negli scorsi giorni ed adesso è arrivata anche l’ufficialità: William Viali non è più il tecnico del Catania. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico insieme al suo staff dopo sole quattro, raccogliendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. A comunicarlo è stata la società siciliana attraverso una nota ufficiale.

Questo il comunicato del club:





“Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Sempre attraverso una nota ufficiale, il Catania ha comunicato anche il ritorno in panchina di Mimmo Toscano, primo allenatore della stagione per i rossoblù.

Questo il comunicato della società etnea:

“Catania Football Club comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Domenico Toscano. A mister Toscano e all’intero staff tecnico, l’augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti.”