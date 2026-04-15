Catania, ribaltone in panchina: via Viali, torna Toscano

Nuovo scossone in casa Catania. Dopo ore di riflessioni e confronti interni, il club rossazzurro ha deciso di interrompere il rapporto con William Viali, esonerato dopo appena un mese alla guida della squadra.

Una scelta maturata in seguito al netto calo di rendimento registrato nelle ultime settimane. Le sconfitte contro Picerno e Crotone hanno fatto emergere criticità evidenti, riaprendo la corsa al secondo posto e alimentando il malcontento nell’ambiente.





La dirigenza, guidata dal vicepresidente Vincenzo Grella, ha quindi optato per un ritorno al passato: Mimmo Toscano è infatti pronto a riprendere la guida tecnica. Nelle ultime ore c’è stato un confronto diretto tra le parti e si attende soltanto la definizione degli ultimi dettagli per ufficializzare l’accordo.

Il bilancio di Viali si chiude con quattro punti raccolti in quattro partite: pareggio all’esordio, una vittoria e due sconfitte consecutive che hanno pesato in modo determinante sulla decisione finale.

Il Catania resta al secondo posto con 68 punti, ma con un vantaggio ormai ridotto a tre lunghezze sulla Casertana. Una situazione che ha spinto la società a intervenire con urgenza per evitare ulteriori rischi in vista del finale di stagione.