Palermo, lavoro offensivo a Torretta: Inzaghi prepara l’assalto al Cesena
PALERMO – Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Cesena. Il Palermo si è allenato questa mattina a Torretta sotto la guida di Filippo Inzaghi, continuando la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo.
Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno focalizzato il lavoro sull’attacco della porta, con esercitazioni mirate alla fase offensiva. A completare la seduta, lavori specifici per ruolo, con l’obiettivo di affinare movimenti e soluzioni in vista della gara del Barbera.
Inzaghi continua così a curare ogni dettaglio in un momento chiave della stagione, con il Palermo chiamato a massimizzare il rendimento nelle ultime decisive partite.