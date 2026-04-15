Palermo-Cesena, febbre Barbera: già 24.598 spettatori, Ranocchia e Giovane protagonisti social

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
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PALERMO – Cresce l’attesa e si accende il Barbera. Il Palermo, attraverso i propri canali social, ha annunciato il dato aggiornato sulla prevendita per la sfida contro il Cesena: sono già 24.598 gli spettatori pronti a sostenere i rosanero.

Un numero importante, destinato a salire nelle prossime ore, che conferma ancora una volta il legame fortissimo tra squadra e tifoseria in un momento decisivo della stagione.


Ad accompagnare l’annuncio, una clip social diventata subito virale, con protagonisti Ranocchia e Giovane, simboli del presente e del futuro rosanero. Un contenuto leggero ma efficace, che ha contribuito ad aumentare entusiasmo e coinvolgimento attorno alla partita di sabato.

Il Barbera si prepara così a vestire l’abito delle grandi occasioni: contro il Cesena servirà una spinta totale, dentro e fuori dal campo, per continuare a inseguire il sogno promozione.

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