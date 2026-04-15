Palermo, Pastore torna al Barbera: meet & greet esclusivo con i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo manchester city (153) pastore

PALERMO – Un ritorno che sa di emozione e nostalgia. Javier Pastore è pronto a riabbracciare il popolo rosanero. Come annunciato da Betsson.sport sui propri canali social, l’ex fantasista argentino sarà protagonista di un evento esclusivo allo stadio Renzo Barbera.

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 16:00, quando il “Flaco” incontrerà i tifosi per un meet & greet che promette grande partecipazione. Un’occasione speciale per rivedere da vicino uno dei giocatori più amati della recente storia del Palermo, simbolo di talento e fantasia.


L’evento sarà a numero chiuso: soltanto 100 partecipanti potranno accedere, registrandosi attraverso la procedura indicata da Betsson.sport. Un’iniziativa pensata per creare un contatto diretto tra il campione argentino e i sostenitori rosanero, in un clima di festa e ricordi.

Pastore, protagonista indiscusso negli anni d’oro del Palermo prima del salto in Europa, resta ancora oggi uno dei volti più iconici per la tifoseria. Il suo ritorno al Barbera rappresenta un momento carico di significato, capace di riaccendere l’entusiasmo in vista del finale di stagione.

 

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