Bari-Venezia, Hainaut: «Dobbiamo vincere per i tifosi, fiducia 10»

Parole di fiducia e determinazione in casa Venezia. A parlare è Hainaut, che dopo il pareggio contro la Virtus Entella ha analizzato il momento della squadra proiettandosi subito alla sfida contro il Bari.

«Eravamo un po’ tristi per aver lasciato due punti, però abbiamo fatto un punto importante, anche in dieci. Non era facile, ma abbiamo fatto la nostra partita», ha spiegato il centrocampista, sottolineando la solidità mostrata nonostante l’inferiorità numerica.





Senza alimentare polemiche, Hainaut ha commentato anche gli episodi arbitrali: «L’arbitro ha preso la sua decisione, noi non possiamo fare niente. Abbiamo solo detto che era una cosa incredibile, ma basta così».

La concentrazione è già tutta sul prossimo impegno: «Dobbiamo pensare partita dopo partita. Ora c’è Bari e basta, niente altro». Una gara che si preannuncia intensa: «Sarà una partita tosta. Loro devono salvarsi, noi vogliamo andare in Serie A. Dobbiamo essere dominanti come sempre».

Fondamentale il legame con i tifosi: «È sempre più bello averli con noi, ma dobbiamo fare tutto per loro anche fuori. Dobbiamo vincere per loro».

Sul piano personale, Hainaut mostra grande consapevolezza: «Io lo sapevo. Voglio solo giocare: più gioco, meglio faccio. Sono contento, ma non è finita: devo fare ancora più gol e assist».

Un passaggio anche sulle condizioni del campo di Chiavari: «Ci aspettavamo un terreno bagnato, invece la palla non scivolava e restava nei piedi. Era più difficile giocare, su un altro campo sarebbe stata una partita più qualitativa».

La fiducia resta altissima: «La nostra fiducia da uno a dieci? Dieci. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi». E sulla pressione: «C’è, certo, ma abbiamo un gioco dominante. Ho fiducia nella squadra e nella società: faremo tutto il possibile per arrivare in Serie A il prima possibile».

Infine, uno sguardo al campionato: «Le prime quattro stanno facendo bene, è un campionato duro perché tutte le squadre sono forti. Però il Venezia è troppo forte».