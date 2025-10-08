Marani: «L’Italia ha bisogno di tornare ai mondiali, ci tocca nella storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2025

A margine della presentazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, è intervenuto il presidente Matteo Marani, commentando l’attuale momento della nazionale italiana e puntualizzando l’importanza di tornare a disputare i mondiali.

«Lo sport italiano è uno sport di grande avanguardia, è una delle cose più importanti che abbiamo nel nostro Paese. C’è bisogno di tornare ai Mondiali, a occupare il posto che ci meritiamo, che ci tocca nella storia. Però bisogna guadagnarselo», ha dichiarato il presidente.

