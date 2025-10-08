Lamanna: «Joronen è una garanzia, Desplanches troverà la continuità a Pescara»

Intervistato ai microfoni di “PianetaSerieB”, ha parlato del campionato cadetto e della sue ex squadre Eugenio Lamanna. Il portiere, attualmente svincolato, ha espresso il suo parere sui portiere di proprietà dei rosanero, tra cui il giovane Sebastiano Desplanches.

«Sono sicuro che Desplanches troverà la continuità Pescara. A Palermo invece c’è Joronen che è una garanzia. Poi Gomis è stato fortunato, e c’è anche Bardi che nella parte finale l’anno scorso ha dato un contributo per la salvezza incredibile», ha dichiarato.

Poi uno sguardo anche ad altri portieri della categoria: «Devo dire che ce ne sono tanti. L’anno scorso, vedendoli dal vivo con il Sudtirol, mi era piaciuto molto Fulignati e aveva giocato molto bene Pigliacelli, e si sta ripetendo a Catanzaro. Sono curioso anche di vedere gli sviluppi di Stankovic e Klinsmann. In generale guardo sempre molto i portieri, perché mi incuriosisce il lato tecnico e vedere l’evoluzione che c’è nell’arco della stagione e da una stagione all’altra»

E sulle difficoltà delle squadre scesa dalla A: «Storicamente è sempre stato difficile, a parte qualche eccezione (Sassuolo), ripartire e imporsi subito. Secondo me è tutta una questione mentale. Credo che per squadre con alcuni cambiamenti, ma più o meno con lo stesso organico della passata stagione, non è una questione tecnica, me una questione mentale»