Italia, Gattuso: «Orgoglioso di essere CT della nazionale, ma sarà dura»

Intervenuto a margine della presentazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, il commissario tecnico della nazionale italiana Rino Gattuso ha espresso il suo orgoglio per il suo incarico, non dimenticando però le responsabilità che ne derivano.

«Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il CT della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti» ha dichiarato Gattuso, che rivolgendosi al presidente Matteo Marani ha aggiunto: «Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l’ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E’ la prima volta che vengo, l’ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all’estero. E’ emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi»