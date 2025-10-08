Sampdoria, si ferma per infortunio Abildgaard

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2025

Brutte notizie in casa Sampdoria. I blucerchiati hanno comunicato, attraverso il report dell’allenamento odierno, lo stop del centrocampista Oliver Abildgaard, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra.

Questa  la nota del club:

“Priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del nazionale bosnico Dennis Hadžikadunić, la Sampdoria si è rimessa all’opera. Dopo una prima fase di lavoro preventivo in palestra, Massimo Donati e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta con una seduta caratterizzata prevalentemente da attivazione con e senza palla, possessi, esercitazione tecnica e allunghi. Con il gruppo anche Lorenzo Malagrida, lavoro parziale con i compagni invece per Karim Diop; programmi specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Soltanto scarico e terapie per Oliver Albidgaard, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra, retaggio della sfida con il Pescara. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina”

 

