Italia, Buffon: «La conoscenza della nostra storia fa sì che anche il nostro futuro abbia un senso diverso»

Intervenuto a margine della presentazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, il capo delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon si è espresso in merito all’importanza della storia degli azzurri.

«Posso dire che conoscere il nostro passato aiuta a far sì che il percorso verso il nostro futuro sia meno insipido. Che il nostro futuro abbia più colore e calore umano. La conoscenza della nostra storia fa sì che anche il nostro futuro abbia un senso diverso, molto più profondo. Per noi e tutti i ragazzi, ma anche i giocatori e al movimento, fa molto bene», ha dichiarato.