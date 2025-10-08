Evani: «In Italia i giocatori forti ci sono, bisogna dare ai giovani tempo di sbagliare e crescere»

Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il tecnico Chicco Evani, che è stato vice di Roberto Mancini in Nazionale conquistando l’Europeo, ha commentato il momento che vive la squadra azzurra che rischia di non qualificarsi al terzo Mondiale di fila.

«Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, i giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica», ha dichiarato Evani.

Al perchè non decollano i giovani in Italia ha risposto: «Dire che all’estero son più pronti è il termine giusto, e lo conferma il fatto che le nostre Nazionali, dall’Under 15 fino all’U21 sono le migliori in un vasto panorama, ma qualcosa si inceppa quando devono fare lo scatto: li arrivano delle difficoltà, forse date dal fatto che si dovrebbe avere più coraggio nel dare tempo ai ragazzi,tempo di sbagliare e crescere»

E sulle formazioni U23:«Avrebbero potuto esserlo se i giocatori che escono dalla Primavera proseguono la crescita attraverso un percorso formativo che li completa, ma mi sembra di vedere nelle U23 altri tipi di giocatori»