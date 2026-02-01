Palerno Women, Pipitone: «Non meritavamo di perdere, rammarico per le opportunità avute»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pipitone palermo femminile

Nel post partita del match tra Palermo Women e Salernitana Women,  ha commentato la sconfitta casalinga l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, non nascondendo tutto il proprio rammarico per questo passo falso.

«Oggi non meritavamo di perdere, le ragazze hanno dato tutto in campo. Il rammarico è non aver concretizzato le opportunità avute nella prima frazione di gioco – ha dichiarato l’allenatrice rosanero – chiusa con un solo gol di distacco in nostro favore. È una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma al tempo stesso la consapevolezza di aver disputato una grande partita»

