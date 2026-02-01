Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 184332

Si chiude sullo 0-2 il primo tempo della sfida tra Cremonese e Inter, con i nerazzurri che impongono subito il proprio ritmo e indirizzano la gara già nella prima mezz’ora.

L’Inter parte forte e sfiora il vantaggio già nei primi minuti con le conclusioni di Sucic, Esposito e Lautaro Martinez, tutte terminate di poco fuori. La Cremonese risponde al 6’ con una clamorosa occasione capitata ad Alessio Zerbin, che di testa, tutto solo davanti ad Audero, spedisce incredibilmente alto.

Il vantaggio nerazzurro arriva al 16’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco: Lautaro Martinez trova lo spazio giusto in area e di testa batte Audero, firmando lo 0-1. La Cremonese prova a reagire e va vicino al pareggio al 18’ con Ceccherini, il cui tiro termina di poco a lato.

Al 31’ arriva il raddoppio dell’Inter: Zielinski controlla al limite dell’area e con una splendida conclusione a giro trova l’incrocio dei pali, firmando lo 0-2 con un gol di grande qualità.

Nel finale di frazione i nerazzurri gestiscono il possesso senza correre particolari rischi, chiudendo il primo tempo in pieno controllo. Dennis Johnsen, accostato al Palermo nelle ultime ore di mercato, resta in panchina per tutta la prima frazione e potrebbe rappresentare un’opzione a gara in corso per Davide Nicola.

Squadre a riposo con l’Inter avanti di due reti e la Cremonese chiamata a cambiare qualcosa nella ripresa.

Altre notizie

Nicola

Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
lookman

Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Alberto Gilardino - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino sollevato dall’incarico: il club annuncia il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file6 (2)

Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file3 (17)

Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 195644

Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 2-1 la Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 185306

Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
96-gilardino

Pisa in silenzio stampa dopo il ko con il Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-01 184332

Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pipitone palermo femminile

Palerno Women, Pipitone: «Non meritavamo di perdere, rammarico per le opportunità avute»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 175405

Palermo Women ko al “Pasqualino”: la Salernitana ribalta e vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 163806

Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola

Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026