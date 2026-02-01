Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina
Si chiude sullo 0-2 il primo tempo della sfida tra Cremonese e Inter, con i nerazzurri che impongono subito il proprio ritmo e indirizzano la gara già nella prima mezz’ora.
L’Inter parte forte e sfiora il vantaggio già nei primi minuti con le conclusioni di Sucic, Esposito e Lautaro Martinez, tutte terminate di poco fuori. La Cremonese risponde al 6’ con una clamorosa occasione capitata ad Alessio Zerbin, che di testa, tutto solo davanti ad Audero, spedisce incredibilmente alto.
Il vantaggio nerazzurro arriva al 16’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco: Lautaro Martinez trova lo spazio giusto in area e di testa batte Audero, firmando lo 0-1. La Cremonese prova a reagire e va vicino al pareggio al 18’ con Ceccherini, il cui tiro termina di poco a lato.
Al 31’ arriva il raddoppio dell’Inter: Zielinski controlla al limite dell’area e con una splendida conclusione a giro trova l’incrocio dei pali, firmando lo 0-2 con un gol di grande qualità.
Nel finale di frazione i nerazzurri gestiscono il possesso senza correre particolari rischi, chiudendo il primo tempo in pieno controllo. Dennis Johnsen, accostato al Palermo nelle ultime ore di mercato, resta in panchina per tutta la prima frazione e potrebbe rappresentare un’opzione a gara in corso per Davide Nicola.
Squadre a riposo con l’Inter avanti di due reti e la Cremonese chiamata a cambiare qualcosa nella ripresa.