Athletic Palermo, Clemente: «Proveremo a stare nelle parti alte della classifica il più a lungo possibile»

Nel post partita del match tra Acireale e Athletic Palermo, vinto dalla formazione palermitano con il risultato di 4-0, ha analizzato la grande vittoria e la prestazione della sua squadra il ds dei nerorosa, Gianpiero Clemente.

«Non era assolutamente facile – ha dichiarato il ds -. Abbiamo incontrato un ottima squadra, che sicuramente sta attraversando un momento difficile. Siamo stati bravi, reagire ad una sconfitta non è mai facile. Merito ai ragazzi che hanno lavorato sodo questa settimana e hanno ottenuto questo ampio risultato in un campo difficile».

Clemente ha poi aggiunto: «Noi lavoriamo sempre, anche a Barcellona pozzo di gotto non meritavamo la sconfitta. I ragazzi da martedì hanno ricominciato a lavorare in modo concentrato. Con la tranquillità che la società e un po’ tutto l’ambiente ci sta dando sicuramente riusciamo ad ottenere risultati importanti come quello di oggi».

E sull’obiettivo da ora in avanti, il ds dei nerorosa non ha dubbi: «Siamo salvi e quindi il primo obiettivo stagionale è stato raggiunto. Adesso ci divertiamo e staremo li. Non sentiamo nessuna pressione, stare nelle parti alte della classifica è bellissimo. Proveremo a starci più a lungo possibile, ma se questo non dovesse avvenire saremo felici lo stesso».

Infine, uno sguardo al prossimo match di campionato: «Domenica ci aspetta una partita difficilissima, contro il Milazzo che oggi a perso in casa. Sicuramente una squadra che sta facendo un campionato strepitoso, anche loro sono una matricola e si trovano nei piani alti della classifica. Già da domani penseremo a questa partita».