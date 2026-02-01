Serie B: il Monza vince in rimonta in casa del Padova, la decide Alvarez nel finale. La classifica aggiornata
Vittoria di spirito e sacrificio quella maturata dal Monza nella trasferta di Padova. Un match tutt’altro che semplice per i brianzoli, che per alcuni tratti della partita hanno sofferto le avanzate dei biancoscudati, riuscendo a rimontare l’iniziale svantaggio.
Parte forte la formazione di mister Andreoletti, che al 17′ passa subito in vantaggio grazie al rigore trasformato da Bortolussi. Al 31′ i padroni di casa hanno l’occasione del raddoppio, con Di Maggio che si accentra dalla sinistra e cerca il sette con un destro a giro che esce fuori di pochissimo.
Il Monza reagisce, andando alla ricerca del gol del pari che arriva allo scadere del primo tempo: Birindelli serve Colpani al limite dell’area avversaria, l’ex Fiorentina calcia col mancino rasoterra sul primo palo, sorprendendo Sorrentino.
Ad inizio ripresa i brianzoli vanno due volte vicini alla rete del sorpasso, prima con un pericoloso colpo di testa di Ravenelli che si stampa sulla traversa, poi con un tiro da buona posizione da parte di Azzi che non trova lo specchio della porta.
All’88’ arriva la doccia gelata per i biancoscudati, con il Monza trova il gol vittoria: cross di Caso col mancino dalla destra, Alvarez stacca perfettamente di testa e batte Sorrentino, completando la rimonta degli ospiti.
Con questa vittoria i brianzoli salgono al terzo posto in classifica, a quota 44 punti, a +3 dal Palermo. Resta invece fermo a 25 punti il Padova. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 47
Frosinone – 46
Monza – 44
Palermo – 41
Modena – 34
Cesena – 34
Juve Stabia – 34
Catanzaro – 32
Carrarese – 29
Südtirol – 28
Empoli – 28
Avellino – 28
Padova – 25
Sampdoria – 22
Reggiana – 21
Entella – 21
Spezia – 20
Mantova – 20
Bari – 20