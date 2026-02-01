Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Attimi di panico per il portiere della Cremonese, Emil Audero, in seguito al lancio di un petardo in campo da parte dei tifosi dell’Inter. L’artificio pirotecnico è esploso pericolosamente vicino al portiere ex Palermo, che ha risentito dell’accaduto.

L’estremo difensore, in seguito all’accaduto, si è infatti accasciato a terra dolorante, con l’arbitro che ha interrotto il gioco per le dovute precauzioni. Le condizioni di Audero sono per fortuna rimaste buone, che l’ex rosa che è riuscito a proseguire l’incontro.