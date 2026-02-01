Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Attimi di panico per il portiere della Cremonese, Emil Audero, in seguito al lancio di un petardo in campo da parte dei tifosi dell’Inter. L’artificio pirotecnico è esploso pericolosamente vicino al portiere ex Palermo, che ha risentito dell’accaduto.

L’estremo difensore, in seguito all’accaduto, si è infatti accasciato a terra dolorante, con l’arbitro che ha interrotto il gioco per le dovute precauzioni. Le condizioni di Audero sono per fortuna rimaste buone, che l’ex rosa che è riuscito a proseguire l’incontro.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo panchina per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 184332

Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola

Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
lookman

Corriere dello Sport: “Lookman dal Cholo, Mlacic è dell’Udinese. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Alberto Gilardino - Ansafoto - ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino sollevato dall’incarico: il club annuncia il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file6 (2)

Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file3 (17)

Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 195644

Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 2-1 la Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 185306

Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo panchina per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
images

Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola Salerno-2

Lutto nel mondo del calcio, muore l’ex direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 191823

Serie B: il Monza vince in rimonta in casa del Padova, la decide Alvarez nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026