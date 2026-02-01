Lutto nel mondo del calcio, muore l’ex direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola Salerno-2

Grave lutto in casa Palermo e in tutto il mondo del calcio. Si è spento all’età di 69 anni l’ex direttore sportivo del Palermo, Nicola Salerno. Un dirigente di grande esperienza che è venuto a mancare nella giornata di oggi, domenica 1 febbraio.

Salerno aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Palermo nella stagione 2016/17, culminata con un amara retrocessione nel campionato di Serie B. Oltre che dei rosanero, l’ex ds aveva lavorato anche per società come Messina, Catania, Cagliari e Foggia.

