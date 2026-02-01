Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno
In seguito alla scomparsa di Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Palermo della stagione 2016/17, attraverso un comunicato sui propri profili tutta la famiglia rosanero ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex dirigente.
“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, Direttore Sportivo rosanero nella stagione 2016-2017”.