Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
images

In seguito alla scomparsa di Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Palermo della stagione 2016/17, attraverso un comunicato sui propri profili tutta la famiglia rosanero ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’ex dirigente.

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, Direttore Sportivo rosanero nella stagione 2016-2017”.

Altre notizie

Nicola Salerno-2

Lutto nel mondo del calcio, muore l’ex direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pipitone palermo femminile

Palerno Women, Pipitone: «Non meritavamo di perdere, rammarico per le opportunità avute»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 175405

Palermo Women ko al “Pasqualino”: la Salernitana ribalta e vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo frosinone 2-0 (13) magnani gomis

Palermo, domani parla Magnani

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
622522872_18549604399008695_3637454312601925292_n

Palermo Women–Salernitana Women, ufficiali le formazioni della sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (156) diakitè

Juve Stabia, nel mirino Diakité: contatti con il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Tramoni? Impossibile dire di no al Palermo. Dionisi al Barbera sarà carichissimo»

Rosario Di Stefano Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Palermo, Johnsen sempre più vicino: spunta il like di Pohjanpalo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
pisa-tramoni-imago-gpo-interna-1

Il Tirreno: “Pisa, no al Palermo per Tramoni. Ma la serie A è troppo per lui”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
di-marzio

Sky Sport: Palermo, in chiusura l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 080940

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo bari serie b 2-0 (108) le douaron

Repubblica: “Le Douaron: «Felice per il gol dieci risultati utili non sono una casualità»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo panchina per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
images

Palermo FC, il cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola Salerno-2

Lutto nel mondo del calcio, muore l’ex direttore sportivo del Palermo Nicola Salerno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 191823

Serie B: il Monza vince in rimonta in casa del Padova, la decide Alvarez nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026