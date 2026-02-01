Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo 1′ in campo per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 200358

Porta a casa un importante vittoria l’Inter, che trova il successo con il risultato di 0-2 in casa della neopromossa Cremonese. Una partita che non è mai stata in discussione, con i nerazzurri che sono sempre stati in controllo del match. 90 minuti di panchina per Johnsen, accostato al Palermo nelle ultime ore di mercato.

Partono subito forte i nerazzurri, che al 16’ trovano la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco, Lautaro Martinez trova lo spazio giusto in area e di testa batte Audero, firmando lo 0-1. La Cremonese prova a reagire e va vicino al pareggio al 18’ con Ceccherini, il cui tiro termina di poco a lato.

Al 31’ arriva il raddoppio dell’Inter: Zielinski controlla al limite dell’area e con una splendida conclusione a giro trova l’incrocio dei pali, firmando lo 0-2 con un gol di grande qualità.

Ad inizio ripresa il gioco di ferma momentaneamente, a causa del lancio di petardi in campo da parte dei tifosi dell’Inter che hanno colpito il portiere della Cremonese, Emil Audero, con attimi di panico per l’estremo difensore.

I nerazzurri si mostrano agevolmente in gestione del match, ma la Cremonese continua a provare ad accorciare le distanze con una clamorosa occasione all’85’ da parte di Zerbin che, di destro, colpisce il palo. Resta in panchina per tutta la durata dell’incontro Johnsen, non impiegato da mister Nicola.

Con questa vittoria l’Inter consolida il suo primato in testa alla classifica, salendo a quota 55 punti. Resta ferma a quota 23 la Cremonese. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Inter – 55

Milan – 47

Napoli – 46

Roma – 43

Juventus – 42

Como – 41

Atalanta – 36

Lazio – 32

Bologna – 30

Udinese – 29

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 26

Parma – 23

Genoa – 23

Cremonese – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14

 

 

