Padova-Monza, Bianco: «Vittoria che serve a puntare in alto. Mai un rigore, si sta esagerando»

Nel post partita del match tra Padova e Monza, vinto dalla formazione ospite sul risultato di 1-2, ha analizzato il match in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli, Paolo Bianco.

«Una delle migliori partite dell’ultimo periodo. Abbiamo rischiato, però, di compromettere una vittoria che è strameritata. Alla fine, però, l’abbiamo portata a casa» ha dichiarato il tecnico, che ha aggiunto: «Vittoria del coraggio? No, della squadra, perché chi è entrato ha avuto la voglia di vincere. Sono loro che fanno la differenza e oggi ci è andata bene con chi è entrato. Vittoria importante perché giunta contro una squadra complicata. Sono vittorie che servono per puntare in alto»

Bianco ha poi avuto da ridire sull’arbitraggio, sottolineando la mancanza di tiri dagli undici metri per la sua squadra in questa stagione: «Non abbiamo mai avuto un rigore in 22 partite, adesso è troppo, si sta esagerando»

Infine, il tecnico elogia Colpani, autore del gol del momentaneo pareggio e di una grande prestazione: «Fa la differenza e io mi arrabbio con lui perché calcia poco in porta rispetto alle occasioni che ha. Colpani è diverso dagli altri, dobbiamo sperare che continui a star bene fisicamente»

 

