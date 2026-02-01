Padova, Andreoletti dopo il Monza: «Sconfitta dura da digerire, ma questa è la strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Amarezza e orgoglio nelle parole di Matteo Andreoletti dopo la sconfitta del Padova contro il Monza. In conferenza stampa, il tecnico biancoscudato ha sottolineato la prestazione dei suoi, definendo il match «una partita episodica» e ribadendo come la squadra «non meritava assolutamente di perdere».

Andreoletti ha evidenziato la tenacia mostrata fino all’ultimo: «Siamo rimasti dentro la partita con un cuore grande e straordinario, ma non raccogliere nulla fa male». Nonostante il risultato, l’allenatore guarda avanti con fiducia: «Questa squadra ha tutto e si salverà, dobbiamo continuare su questa strada».

Un passaggio anche sugli episodi arbitrali: «Non parlo degli arbitri, ma sappiamo che se sei una neopromossa e giochi contro una big sei svantaggiato un po’ negli episodi». Scelte tecniche spiegate con chiarezza, dalla sostituzione del Papu all’impiego di Di Maggio dal primo minuto, «un premio a chi sputa sangue in settimana».

Infine, uno sguardo al futuro: «Fa male perdere oggi, perché avevamo bisogno di punti, ma con questo spirito siamo sulla strada della salvezza».

