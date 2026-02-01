Palermo Women ko al “Pasqualino”: la Salernitana ribalta e vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 175405

Battuta d’arresto per il Palermo Women, che cade in casa contro la Salernitana Women nella gara valida per la 13ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile.

Le rosanero, guidate da Rosalia Pipitone, partono forte e sbloccano il match già al 7’ grazie alla rete di Chirillo, brava a concretizzare una buona partenza della squadra di casa. Il Palermo chiude così il primo tempo in vantaggio, mostrando organizzazione e intensità.

Nella ripresa, però, cambia l’inerzia della gara. La Salernitana trova il pareggio al 52’ con Buechel, che si ripete poi al 73’, firmando la doppietta che vale il sorpasso e la vittoria per le ospiti.

Il Palermo Women prova a reagire nel finale, ma non riesce a trovare il gol del pari. Una sconfitta che interrompe il cammino delle rosanero, chiamate ora a voltare pagina e ripartire già dal prossimo impegno di campionato.

