Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 163806

Nessuna fuga, nessun verdetto, soltanto una classifica che continua a comprimersi giornata dopo giornata. Il Girone I di Serie D resta un campionato prigioniero dell’equilibrio e la 22ª giornata lo conferma in pieno, sia nella parte alta che in quella bassa.

L’Igea Virtus mantiene la vetta, ma il pareggio di Enna (1-1) rallenta la corsa dei giallorossi e tiene aperto ogni scenario. A rosicchiare terreno è soprattutto l’Athletic Palermo, che ad Acireale costruisce un successo pesante e netto (0-4), dimostrando di attraversare il momento migliore del proprio campionato. I nerorosa si portano a una sola lunghezza dalla capolista, dando la sensazione di avere più brillantezza e continuità rispetto alle dirette concorrenti.

Alle loro spalle resta tutto immobile. Reggina e Savoia si annullano nello scontro diretto (1-1), un risultato che mantiene entrambe in scia ma senza scossoni. Passo avanti invece per la Nissa, che sfrutta il fattore campo contro il Ragusa e accorcia ulteriormente la distanza dalla vetta. Ora sono cinque le squadre racchiuse in tre punti, segno di un torneo dove ogni turno può rimescolare le gerarchie.

In zona medio-bassa, colpo importante della Vigor Lamezia, che si prende il derby contro il Sambiase e mette fieno in cascina in chiave salvezza. Sorride anche l’ACR Messina, che espugna Paternò e rilancia le proprie ambizioni di uscita dalla zona calda: tre punti che pesano più della classifica, perché restituiscono fiducia e prospettiva.

Il campionato resta così sospeso, senza padroni e senza certezze. E con un calendario che, già dal prossimo turno, promette nuovi incroci decisivi.

Ore 14.30
Acireale-Athletic Palermo 0-4
Castrumfavara-Vibonese 2-1
Enna-Igea Virtus 1-1
Milazzo-Gelbison 1-3
Paternò-ACR Messina 0-1
Reggina-Savoia 1-1

Ore 15.00
Nissa-Ragusa 1-0
Sambiase-Vigor Lamezia 0-1

Ore 15.30
Gela-Sancataldese

Serie D Girone I – Classifica dopo la 22ª giornata

Igea Virtus 42
Athletic Palermo 41
Savoia 40
Reggina 40
Nissa 39
Milazzo 35
Sambiase 32
Gela 31
Gelbison 30
Vibonese 26
Vigor Lamezia 25*
Enna 24*
Ragusa 21
ACR Messina 21 (-14)
Sancataldese 20
Acireale 20
Castrumfavara 20
Paternò 11

* una partita in meno

Prossimo turno – 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30
Athletic Palermo-Milazzo
Gelbison-Castrumfavara
Igea Virtus-Gela
Sancataldese-Acireale
Savoia-Sambiase
Ragusa-Reggina
Vibonese-Nissa
Vigor Lamezia-Paternò

Ore 15.00
ACR Messina-Enna

Altre notizie

7461b36d-ae72-40be-b89f-c6ac27556e76

Poker nerorosa: l’Athletic Club Palermo travolge l’Acireale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
WhatsApp Image 2026-01-31 at 13.18.33

Athletic Club Palermo, ora serve ripartire: nerorosa attesi dall’Acireale a Gioiosa Marea

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file3 - 2026-01-26T144647.355

Ex rosa Di Benedetto esonerato dall’Ars et Labor Ferrara: al suo posto arriva Parlato

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-25 194553

Athletic Palermo, Marino: «Abbiamo fatto una grande partita, senza palloni è complicato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
621946698_1718649532584940_3934587074479158514_n

Serie D Girone I: Igea Virtus capolista solitaria, Reggina vola al secondo posto. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
f5c6ae6a-9ae4-4cfe-a4f4-65f3150060e5

Athletic Palermo, stop a Barcellona: l’Igea Virtus passa 1-0 nonostante l’assedio nerorosa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
db0f2d01-222f-4421-828d-ebf6981752ee

Athletic Palermo, ufficiale l’arrivo di Gabriel Rafele

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Massimo-Taibi-e-Filippo-Inzaghi (1)

Taibi: «Con Inzaghi torneremo alla Reggina per una promessa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
Screenshot 2026-01-22 085029

Messina, gesto di solidarietà: 2 euro a biglietto per le vittime del ciclone

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
clemente athletic palermo

Repubblica: “Favola Athletic Palermo, primo in serie D «Che gioia il velodromo pieno»”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
file1 - 2026-01-21T145507.788

Athletic Club Palermo: Giorgio Perinetti riceve il Premio “Renzo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026
download (1)

Maurino trascina l’Athletic Palermo: «Possiamo sognare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-01 175405

Palermo Women ko al “Pasqualino”: la Salernitana ribalta e vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 163806

Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola

Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
625766857_18551317405028480_5838017781186423557_n

Reggiana-Juve Stabia 1-1, un punto a testa al Mapei Stadium. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
7461b36d-ae72-40be-b89f-c6ac27556e76

Poker nerorosa: l’Athletic Club Palermo travolge l’Acireale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026