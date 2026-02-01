Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica

Nessuna fuga, nessun verdetto, soltanto una classifica che continua a comprimersi giornata dopo giornata. Il Girone I di Serie D resta un campionato prigioniero dell’equilibrio e la 22ª giornata lo conferma in pieno, sia nella parte alta che in quella bassa.

L’Igea Virtus mantiene la vetta, ma il pareggio di Enna (1-1) rallenta la corsa dei giallorossi e tiene aperto ogni scenario. A rosicchiare terreno è soprattutto l’Athletic Palermo, che ad Acireale costruisce un successo pesante e netto (0-4), dimostrando di attraversare il momento migliore del proprio campionato. I nerorosa si portano a una sola lunghezza dalla capolista, dando la sensazione di avere più brillantezza e continuità rispetto alle dirette concorrenti.

Alle loro spalle resta tutto immobile. Reggina e Savoia si annullano nello scontro diretto (1-1), un risultato che mantiene entrambe in scia ma senza scossoni. Passo avanti invece per la Nissa, che sfrutta il fattore campo contro il Ragusa e accorcia ulteriormente la distanza dalla vetta. Ora sono cinque le squadre racchiuse in tre punti, segno di un torneo dove ogni turno può rimescolare le gerarchie.

In zona medio-bassa, colpo importante della Vigor Lamezia, che si prende il derby contro il Sambiase e mette fieno in cascina in chiave salvezza. Sorride anche l’ACR Messina, che espugna Paternò e rilancia le proprie ambizioni di uscita dalla zona calda: tre punti che pesano più della classifica, perché restituiscono fiducia e prospettiva.

Il campionato resta così sospeso, senza padroni e senza certezze. E con un calendario che, già dal prossimo turno, promette nuovi incroci decisivi.

Ore 14.30

Acireale-Athletic Palermo 0-4

Castrumfavara-Vibonese 2-1

Enna-Igea Virtus 1-1

Milazzo-Gelbison 1-3

Paternò-ACR Messina 0-1

Reggina-Savoia 1-1

Ore 15.00

Nissa-Ragusa 1-0

Sambiase-Vigor Lamezia 0-1

Ore 15.30

Gela-Sancataldese

Serie D Girone I – Classifica dopo la 22ª giornata

Igea Virtus 42

Athletic Palermo 41

Savoia 40

Reggina 40

Nissa 39

Milazzo 35

Sambiase 32

Gela 31

Gelbison 30

Vibonese 26

Vigor Lamezia 25*

Enna 24*

Ragusa 21

ACR Messina 21 (-14)

Sancataldese 20

Acireale 20

Castrumfavara 20

Paternò 11

* una partita in meno

Prossimo turno – 23ª giornata

Domenica 8 febbraio

Ore 14.30

Athletic Palermo-Milazzo

Gelbison-Castrumfavara

Igea Virtus-Gela

Sancataldese-Acireale

Savoia-Sambiase

Ragusa-Reggina

Vibonese-Nissa

Vigor Lamezia-Paternò

Ore 15.00

ACR Messina-Enna