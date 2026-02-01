Serie D Girone I, il campionato resta ingabbiato nell’equilibrio. Risultati e classifica
Nessuna fuga, nessun verdetto, soltanto una classifica che continua a comprimersi giornata dopo giornata. Il Girone I di Serie D resta un campionato prigioniero dell’equilibrio e la 22ª giornata lo conferma in pieno, sia nella parte alta che in quella bassa.
L’Igea Virtus mantiene la vetta, ma il pareggio di Enna (1-1) rallenta la corsa dei giallorossi e tiene aperto ogni scenario. A rosicchiare terreno è soprattutto l’Athletic Palermo, che ad Acireale costruisce un successo pesante e netto (0-4), dimostrando di attraversare il momento migliore del proprio campionato. I nerorosa si portano a una sola lunghezza dalla capolista, dando la sensazione di avere più brillantezza e continuità rispetto alle dirette concorrenti.
Alle loro spalle resta tutto immobile. Reggina e Savoia si annullano nello scontro diretto (1-1), un risultato che mantiene entrambe in scia ma senza scossoni. Passo avanti invece per la Nissa, che sfrutta il fattore campo contro il Ragusa e accorcia ulteriormente la distanza dalla vetta. Ora sono cinque le squadre racchiuse in tre punti, segno di un torneo dove ogni turno può rimescolare le gerarchie.
In zona medio-bassa, colpo importante della Vigor Lamezia, che si prende il derby contro il Sambiase e mette fieno in cascina in chiave salvezza. Sorride anche l’ACR Messina, che espugna Paternò e rilancia le proprie ambizioni di uscita dalla zona calda: tre punti che pesano più della classifica, perché restituiscono fiducia e prospettiva.
Il campionato resta così sospeso, senza padroni e senza certezze. E con un calendario che, già dal prossimo turno, promette nuovi incroci decisivi.
Ore 14.30
Acireale-Athletic Palermo 0-4
Castrumfavara-Vibonese 2-1
Enna-Igea Virtus 1-1
Milazzo-Gelbison 1-3
Paternò-ACR Messina 0-1
Reggina-Savoia 1-1
Ore 15.00
Nissa-Ragusa 1-0
Sambiase-Vigor Lamezia 0-1
Ore 15.30
Gela-Sancataldese
Serie D Girone I – Classifica dopo la 22ª giornata
Igea Virtus 42
Athletic Palermo 41
Savoia 40
Reggina 40
Nissa 39
Milazzo 35
Sambiase 32
Gela 31
Gelbison 30
Vibonese 26
Vigor Lamezia 25*
Enna 24*
Ragusa 21
ACR Messina 21 (-14)
Sancataldese 20
Acireale 20
Castrumfavara 20
Paternò 11
* una partita in meno
Prossimo turno – 23ª giornata
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30
Athletic Palermo-Milazzo
Gelbison-Castrumfavara
Igea Virtus-Gela
Sancataldese-Acireale
Savoia-Sambiase
Ragusa-Reggina
Vibonese-Nissa
Vigor Lamezia-Paternò
Ore 15.00
ACR Messina-Enna