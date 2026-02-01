Cremonese–Inter, Johnsen in panchina. Le formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Nicola

Nicola fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Sono state ufficializzate le formazioni di Cremonese–Inter, gara valida per il campionato, e tra i giocatori a disposizione figura anche Dennis Johnsen. L’esterno offensivo norvegese, accostato con insistenza al Palermo, partirà dalla panchina nella sfida contro i nerazzurri.

Johnsen non figura nell’undici titolare scelto da Davide Nicola, ma è regolarmente inserito tra i convocati della Cremonese, segnale che conferma la sua piena disponibilità nonostante le voci di mercato che lo vedono sempre più vicino ai rosanero. La presenza in panchina non spegne infatti l’attenzione sul suo futuro, con il Palermo che continua a lavorare per chiudere l’operazione.

La gara rappresenta dunque un possibile ultimo atto in grigiorosso per l’esterno norvegese, mentre il club siciliano resta alla finestra in attesa degli ultimi passaggi formali per il trasferimento.

Di seguito le formazioni ufficiali.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Pezzella, Maleh, Grassi, Zerbin, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy.
A disposizione: Silvestri, Nava, Djuric, Johnsen, Bianchetti, Floriani, Faye.
Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Thuram, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Kamate, Cocchi, Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa.
Assistenti: Peretti – Laudato.
IV ufficiale: Tremolada.
VAR: Marini.
AVAR: Fabbri.

