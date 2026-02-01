Reggiana-Juve Stabia 1-1, un punto a testa al Mapei Stadium. La classifica aggiornata

Finisce in parità il confronto del Mapei Stadium tra Reggiana e Juve Stabia, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie B. Un 1-1 che muove la classifica di entrambe ma non risolve del tutto i problemi dei granata, chiamati a interrompere una serie negativa pesante.

La gara si mette subito in salita per la Reggiana: dopo appena 65 secondi, la Juve Stabia passa in vantaggio con Mosti, bravo a finalizzare un’azione avviata da Maistro. I campani prendono fiducia e per lunghi tratti del primo tempo sembrano avere il controllo del match, rendendosi ancora pericolosi con Maistro e Correia.

La Reggiana cresce alla distanza e trova il pareggio al 30’ grazie a Cedric Gondo, che sfrutta un grave errore del portiere Confente, rubando palla e depositandola in rete a porta sguarnita. Il gol riporta equilibrio e accende il pubblico di casa.

Nella ripresa il match resta aperto. La Reggiana va più volte vicina al raddoppio, soprattutto al 35’, quando in una stessa azione colpisce un palo e trova un salvataggio sulla linea dopo un fortuito intervento difensivo della Juve Stabia. Nel finale è Burnete a impegnare Seculin, attento nel deviare in corner un tiro insidioso.

Dopo tre minuti di recupero, il risultato non cambia: 1-1 il finale.

Classifica Serie B (prime posizioni)

Dopo 22 giornate:

Venezia 47

Frosinone 46

Palermo 41

Monza 41

Modena 34

Cesena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

In coda, la Reggiana resta coinvolta nella lotta salvezza, salendo a 21 punti, mentre la Juve Stabia consolida la propria posizione a metà classifica.