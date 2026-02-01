Poker nerorosa: l’Athletic Club Palermo travolge l’Acireale

L’Athletic Club Palermo ritrova il sorriso e lo fa con una prova di forza. I nerorosa di Emanuele Ferraro superano nettamente l’Acireale per 4-0 nel match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie D, disputato sul campo neutro di Gioiosa Marea. Una vittoria convincente che cancella la sconfitta contro l’Igea Virtus e rilancia le ambizioni della formazione palermitana.

Il primo tempo è equilibrato e giocato su ritmi contenuti. L’occasione più nitida è per l’Acireale al 7’, quando Cozza prova la conclusione dal limite, trovando la risposta in allungo di Martinez. L’Athletic Club Palermo risponde al 26’ con un tiro dalla distanza di Bonfiglio, che però non inquadra lo specchio. I nerorosa controllano le iniziative avversarie, limitando soprattutto Lo Faso, entrato al posto dell’infortunato Boulahia.

La svolta arriva nella ripresa. Dopo appena tre minuti l’Athletic passa in vantaggio: Mazzotta sfonda sulla sinistra e serve un cross rasoterra sul primo palo, dove Zalazar è puntuale nel tocco che batte Negri. Il gol dà sicurezza ai palermitani, che gestiscono il match e colpiscono nel finale.

Al 71’ arriva il raddoppio: lancio in profondità per Bonfiglio, che si presenta a tu per tu con il portiere e non sbaglia. L’Acireale accusa il colpo e all’86’ arriva anche il tris firmato Lores Varela, al primo centro stagionale, bravo a recuperare palla al limite e a superare Negri. Prima del novantesimo c’è spazio anche per il poker: Maurino disegna una punizione perfetta dalla sinistra che chiude definitivamente la gara.

Finisce 0-4. L’Athletic Club Palermo sale così a quota 41 punti, tornando al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Igea Virtus. I nerorosa torneranno in campo domenica 8 febbraio al Velodromo Paolo Borsellino contro il Milazzo.