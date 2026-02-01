Pescara, si tenta il colpo in attacco: pronto Nestorovski

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
palermo ascolo 2-2 (34) bellusci nestorovski

Mantova, un risultato che lascia la formazione abruzzese ancora all’ultimo posto della classifica di Serie B, categoria conquistata appena la scorsa estate attraverso i playoff di Serie C.

La situazione di classifica continua a destare forte preoccupazione e spinge la società a muoversi con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Pescara ha avviato i primi contatti per Ilija Nestorovski, attaccante macedone attualmente in forza allo Slaven Belupo, club del campionato croato.

Come riferisce TuttoMercatoWeb.com, l’idea del club biancazzurro è quella di inserire in rosa un profilo di esperienza, capace di dare peso offensivo e personalità in una fase della stagione in cui ogni punto può diventare decisivo. Nestorovski, con il suo curriculum tra Serie A e Serie B, rappresenterebbe una soluzione immediata per tentare di invertire la rotta.

Il pareggio con il Mantova ha confermato le difficoltà del Pescara, che continua a faticare in zona gol e a non trovare continuità di risultati. Per questo motivo, come sottolineato ancora da TuttoMercatoWeb.com, il club abruzzese appare intenzionato a intervenire con decisione nelle ultime battute della sessione di mercato, per provare a rilanciare una stagione che rischia di complicarsi ulteriormente.

