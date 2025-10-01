Corriere dello Sport: “Il Palermo respinge l’assalto di Stroppa”

Il Palermo soffre come mai in questa stagione, ma resiste all’assalto del Venezia e strappa uno 0-0 che vale oro per mantenere imbattibilità e morale. Al “Barbera” i rosanero hanno rischiato a più riprese, salvati dai recuperi difensivi e dalla scarsa concretezza degli avversari, sostenuti ancora una volta da oltre 30.000 tifosi.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i lagunari hanno comandato il gioco per almeno un’ora, vincendo gran parte dei duelli fisici e costringendo la squadra di Inzaghi a rincorrere. Nonostante il predominio territoriale, il Venezia non è riuscito a capitalizzare fino agli ultimi minuti, quando Joronen è stato chiamato in causa soltanto da un sinistro velenoso di Kike Perez.

La partita si è sviluppata su binari tattici molto simili: entrambi gli allenatori hanno scelto un 3-5-1-1 speculare, con Kike Perez libero di muoversi dietro all’unica punta e Brunori più vicino a Pohjanpalo. Nel Palermo, evidenzia ancora Vannini sul Corriere dello Sport, i meccanismi sono apparsi meno fluidi del solito, con Pierozzi e Diakité spesso sovrapposti sulla stessa corsia e un centrocampo che ha sofferto la pressione avversaria.

Il Venezia, sottolinea sempre il Corriere dello Sport con la firma di Paolo Vannini, ha imposto il ritmo costringendo i rosanero a tre ammonizioni nel primo tempo. Inzaghi ha provato a riequilibrare la squadra con due cambi già nell’intervallo, ma la pressione lagunare non è calata. I neroverdi hanno continuato a spingere senza però trovare il colpo decisivo, nonostante l’ingresso di Yeboah.

Nel finale, con il Palermo ridotto in dieci uomini per il doppio giallo a Ceccaroni, lo 0-0 ha assunto i contorni di un risultato prezioso. Un punto che, rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, diventa fondamentale per dare continuità alla corsa dei siciliani, capaci di resistere a un Venezia che si conferma tra le candidate alla promozione.