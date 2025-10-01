Corriere dello Sport: “Palermo-Venezia 0-0. Le pagelle”

Il match del “Barbera” tra Palermo e Venezia, chiuso sullo 0-0, ha messo in evidenza la solidità difensiva dei rosanero e la qualità del palleggio lagunare. Nelle pagelle curate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, spiccano i voti equilibrati che riflettono l’andamento di una partita più tattica che spettacolare.

Palermo

Joronen 6,5

Pierozzi 6 (1′ st Peda 6)

Bani 6

Ceccaroni 5

Diakitè 6 (40′ st Bereszynski sv)

Segre 6

Blin 6

Giovane 5,5 (13′ st Gomes 6)

Augello 5,5 (1′ st Gyasi 5,5)

Brunori 5,5 (13′ st Le Douaron 5,5)

Pohjanpalo 5,5

All. Inzaghi 6

Venezia

Stankovic 6

Kovac 6,5

Sverko 6,5

Schingtienne 6,5

Hainaut 5,5

Doumbia 5,5

Busio 6,5

Lella 5,5 (24′ st Yeboah 6)

Haps 6 (33′ st Bjarkason sv)

K. Perez 7 (47′ st Bohinen sv)

Fila 5,5 (47′ st Casas sv)

All. Stroppa 6,5

Arbitro

Marinelli di Tivoli 5,5