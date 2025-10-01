Corriere dello Sport: “Palermo-Venezia 0-0. Le pagelle”
Il match del “Barbera” tra Palermo e Venezia, chiuso sullo 0-0, ha messo in evidenza la solidità difensiva dei rosanero e la qualità del palleggio lagunare. Nelle pagelle curate da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, spiccano i voti equilibrati che riflettono l’andamento di una partita più tattica che spettacolare.
Palermo
Joronen 6,5
Pierozzi 6 (1′ st Peda 6)
Bani 6
Ceccaroni 5
Diakitè 6 (40′ st Bereszynski sv)
Segre 6
Blin 6
Giovane 5,5 (13′ st Gomes 6)
Augello 5,5 (1′ st Gyasi 5,5)
Brunori 5,5 (13′ st Le Douaron 5,5)
Pohjanpalo 5,5
All. Inzaghi 6
Venezia
Stankovic 6
Kovac 6,5
Sverko 6,5
Schingtienne 6,5
Hainaut 5,5
Doumbia 5,5
Busio 6,5
Lella 5,5 (24′ st Yeboah 6)
Haps 6 (33′ st Bjarkason sv)
K. Perez 7 (47′ st Bohinen sv)
Fila 5,5 (47′ st Casas sv)
All. Stroppa 6,5
Arbitro
Marinelli di Tivoli 5,5