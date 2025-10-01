Giornale di Sicilia: “Segre solita generosità, Pohja lotta, Brunori non brilla. Le pagelle di Palermo-Venezia”

Il pareggio a reti bianche tra Palermo e Venezia al “Barbera” ha confermato la solidità difensiva dei rosanero, ma anche i limiti di una squadra che in avanti ha fatto fatica a incidere. Tra i migliori c’è Bani, autore di una prova esperta e concreta, mentre deludono Ceccaroni, espulso nel finale, e alcuni uomini chiamati a dare maggiore brillantezza.

Le valutazioni portano la firma di Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, che analizza uno per uno i protagonisti della sfida.

Joronen 6

Partita fatta soprattutto di rinvii e un paio di uscite nella ripresa. L’unica vera parata arriva quasi nel finale su un tiro a giro di Perez. Attento.

Pierozzi 5,5

Parte da braccetto, poi un giallo dopo un quarto d’ora lo sposta sulla fascia. Poco incisivo. Nell’intervallo resta negli spogliatoi.

Peda 6

Un tempo ordinato e senza errori.

Bani 6,5

Tanto mestiere: si arrangia in tutti i modi e gestisce bene anche l’ammonizione. Fondamentale il suo intervento su Busio.

Ceccaroni 5

Partita compromessa dall’ammonizione a inizio ripresa: diventa insicuro, sbaglia troppo e nel finale rimedia il secondo giallo.

Diakité 6

Avvio incerto, poi alterna difesa e fascia senza fare danni. Esce nel finale.

Bereszynski sv

Una decina di minuti per riassaggiare il campionato e conoscere il Barbera.

Segre 6

Solito generoso: sfiora il gol dopo sei minuti ma non concretizza. Tanta corsa, ma soffre i duelli in mezzo al campo.

Blin 6

Nel primo tempo è la “lavatrice” del centrocampo, recupera e smista palloni. Nella ripresa soffre di più ma resta lucido in chiusura.

Giovane 5,5

Prima da titolare in campionato non memorabile: fatica a trovare spazi, sostituito a inizio ripresa.

Gomes 5,5

Entra nonostante non sia al meglio: non porta la verve necessaria.

Augello 5,5

Recuperato in extremis, spinge con continuità e crossa, ma concede qualcosa in difesa. Ammonito, lascia il posto nell’intervallo.

Gyasi 5,5

Non fa molto più di chi sostituisce.

Brunori 5,5

Gioca più vicino a Pohjanpalo come vorrebbe, ma non brilla: tanto lavoro di raccordo, nessuna giocata decisiva.

Le Douaron 5,5

Chiamato a dare profondità, non riesce a fare la differenza nelle occasioni avute.

Pohjanpalo 6

Duello acceso con Korac, ma riceve pochi palloni puliti. Lavora di sponda, mai pericoloso al tiro.

Allenatore Inzaghi 6

Cambia tanto per dare energie nuove, ma la squadra appare svuotata. I cambi non portano la svolta.

Arbitro Marinelli 5,5

Corretta la gestione dei cartellini, ma alcune decisioni hanno irritato i tifosi.