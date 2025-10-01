Giornale di Sicilia: “Il Palermo non sfonda, solo un pari col Venezia”

Il secondo pareggio consecutivo del Palermo arriva al termine di una sfida dura, tattica e avara di emozioni. Al “Barbera” i rosanero impattano 0-0 contro il Venezia, riuscendo a resistere alle offensive lagunari soprattutto nella ripresa. Un punto che non entusiasma, ma che dà continuità a una squadra rimasta imbattuta in casa.

Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la gara ha visto due formazioni di alta classifica affrontarsi con troppo rispetto reciproco, finendo così per annullarsi a vicenda. Inzaghi e Stroppa hanno impostato le squadre quasi a specchio, dando vita a una partita più di strategia che di spettacolo.

Il Palermo è piaciuto solo nei primi venti minuti, quando ha alzato il pressing e sfiorato il vantaggio con Segre, fermato da Stankovic da distanza ravvicinata. Poi, col passare dei minuti, i rosanero si sono allungati, concedendo spazi al Venezia. Il match – sottolinea ancora Butera sul Giornale di Sicilia – si è acceso soprattutto nella ripresa, quando Busio e Doumbia hanno creato diversi grattacapi alla retroguardia siciliana.

Nel secondo tempo Inzaghi ha provato a ridisegnare la squadra con i cambi, ma la mossa non ha portato il Palermo fuori dal guscio. Il Venezia ha aumentato la pressione, trovando in Perez l’uomo più pericoloso, ma senza mai colpire davvero. La prima vera parata di Joronen è arrivata soltanto a otto minuti dal termine, su un sinistro velenoso dello stesso Perez.

Alla fine, la partita è scivolata via con il rosso a Ceccaroni nei minuti di recupero e con i rosanero capaci di stringere i denti per portare a casa lo 0-0. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma che potrebbe contare tanto in prospettiva, in attesa dell’ultimo impegno di questo ciclo di ferro: la trasferta contro lo Spezia.

In definitiva – rimarca ancora il Giornale di Sicilia con la firma di Luigi Butera – chi pensava a fughe solitarie deve ricredersi. La corsa verso la Serie A sarà lunga e sofferta, ma questo Palermo sembra avere la tempra giusta per resistere fino alla fine.