Palermo, ufficiale l’arrivo di Veroli dalla Lega B: atteso ora il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Il Palermo piazza un altro colpo in difesa. Come riportato dalla sezione trasferimenti del sito ufficiale della Lega B, è arrivata l’ufficialità del passaggio di Veroli in rosanero.

Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale della società di viale del Fante, che confermerà l’operazione e darà il benvenuto al nuovo rinforzo.

Un innesto importante per la retroguardia di Filippo Inzaghi, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di aspettative.

