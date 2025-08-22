Palermo, ufficiale l’arrivo di Veroli dalla Lega B: atteso ora il comunicato del club
Il Palermo piazza un altro colpo in difesa. Come riportato dalla sezione trasferimenti del sito ufficiale della Lega B, è arrivata l’ufficialità del passaggio di Veroli in rosanero.
Adesso si attende soltanto il comunicato ufficiale della società di viale del Fante, che confermerà l’operazione e darà il benvenuto al nuovo rinforzo.
Un innesto importante per la retroguardia di Filippo Inzaghi, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di aspettative.