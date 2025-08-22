Palermo, la curva si stringe attorno a Magnani

Agosto 22, 2025

La tifoseria organizzata del Palermo ha voluto far sentire la propria vicinanza a Giangiacomo Magnani, in un momento delicato della sua esperienza in rosanero.

Nella notte è comparso uno striscione con la scritta: «Forza Magnani, la 12 è con te», un chiaro segnale di sostegno da parte della curva, da sempre definita il dodicesimo uomo in campo.

Un gesto significativo, che testimonia ancora una volta il legame tra squadra e tifoseria, soprattutto nei confronti di un giocatore che sta vivendo settimane complesse legate al suo futuro e a questioni personali.

