Gazzetta dello Sport: “Vogliacco, futuro in bilico tra Pisa e Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Alessandro Vogliacco potrebbe tornare a lavorare con Alberto Gilardino al Pisa. Il difensore, di proprietà del Genoa e reduce da sei mesi in prestito al Parma, è infatti uno dei profili seguiti dal club toscano per rinforzare la retroguardia.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Vogliacco rappresenta una pedina interessante anche per il Palermo. I rosanero, infatti, lo considerano un obiettivo concreto nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Magnani, alle prese con difficoltà personali che potrebbero portare alla separazione.

Il futuro del difensore resta dunque aperto: tra il possibile ricongiungimento con Gilardino a Pisa e la pista siciliana, pronta a prendere corpo se il Palermo dovesse intervenire sul mercato.

