Gazzetta dello Sport: “Serie B, il mercato non si ferma: i colpi di Samp, Bari e Palermo”

Il campionato è partito, ma il calciomercato continua a muoversi con decisione. Dopo i primi due turni di verifica, i club di Serie B sono pronti a piazzare i colpi più importanti. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i movimenti riguardano sia grandi piazze che neopromosse, in attesa dei “botti” finali.

Sampdoria, Modena e Venezia

La Sampdoria ha accolto Pafundi, oggi atteso per visite mediche e firma: «Sono molto emozionato» le sue prime parole. Il Modena ha messo a segno l’acquisto di Sersanti, in arrivo dalla Juventus dopo l’esperienza alla Reggiana, conteso anche dal Venezia. Proprio i lagunari rischiano di perdere Bohinen, seguito con insistenza dall’Empoli, e intanto monitorano Pukstas dell’Hajduk e Sidibe del Koper per rinforzare la rosa.

Bari scatenato

Nelle ultime ore protagonista assoluto è stato il Bari, che – come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport – ha definito l’arrivo di Antonucci dallo Spezia (reduce da Cesena) e il ritorno di Castrovilli, svincolato dopo l’esperienza al Monza. Due innesti di grande qualità per i biancorossi, che hanno anche rinnovato il portiere Marfella e attendono l’arrivo di Darboe, in uscita dalla Roma dopo l’ultima esperienza al Frosinone.

Palermo, Reggiana e le altre

Movimenti anche in casa Palermo, che ha ufficializzato l’arrivo di Joronen, attende Veroli. La Reggiana, invece, ha annunciato Novakovich, è in corsa con la Carrarese per Martins (Monza) e segue Missori e Iannoni dal Sassuolo. Sul fronte delle punte, due ex Bari hanno cambiato maglia: Bonfanti dal Pisa al Mantova e Lasagna dal Verona al Padova. Infine, resta in sospeso lo scambio tra Buso (destinazione Frosinone) e Kvernadze (Catania).