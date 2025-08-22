Serie B al via: calendario, soste e meccanismi di promozione e retrocessione

La Serie B riparte questa sera con l’open day di Pescara, primo atto di un campionato che si annuncia lungo e intenso. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il meccanismo di promozioni e retrocessioni resta invariato: saliranno in Serie A le prime due classificate e la vincente dei playoff, ai quali parteciperanno le squadre piazzate dal terzo all’ottavo posto. Retrocederanno invece direttamente le ultime tre, oltre alla perdente del playout, che dalla prossima stagione potrebbe essere abolito.

Le date chiave della stagione

Il calendario, analizzato da La Gazzetta dello Sport, prevede cinque turni infrasettimanali fissati per il 30 settembre, il 28 ottobre, il 10 febbraio, il 3 e il 17 marzo. Le soste saranno ridotte al minimo: il campionato si fermerà soltanto per le pause delle nazionali e durante le festività natalizie. Non si giocherà quindi il 6-7 settembre, l’11-12 ottobre, il 15-16 novembre e, durante la pausa di fine anno, dal 29 dicembre al 10 gennaio. Un’ulteriore sosta è programmata per il 28-29 marzo.

L’ultima giornata e gli spareggi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la regular season si concluderà nel weekend compreso tra l’8 e il 10 maggio. Le partite decisive tra squadre in lotta per lo stesso obiettivo verranno disputate in contemporanea. Le date ufficiali di playoff e playout saranno invece comunicate più avanti dalla Lega.