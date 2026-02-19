Palermo-Sudtirol: superata quota 22mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (27) tifosi curva nord

In vista del match di sabato tra Palermo e Sudtirol, continua a crescere il numero di spettatori presenti al “Renzo Barbera” per l’incontro valevole per la 26a giornata del campionato di Serie BKT.

Come comunicato dal club rosanero, saranno più di 22mila i tifosi del Palermo che sosteranno la squadra dagli spalti. Un importante risposta da parte dei sostenitori del club di Viale del Fante, pronti a sostenere la squadra confermando il proprio sostegno in questo momento fondamentale della stagione.

