Palermo-Sudtirol: superata quota 22mila spettatori
In vista del match di sabato tra Palermo e Sudtirol, continua a crescere il numero di spettatori presenti al “Renzo Barbera” per l’incontro valevole per la 26a giornata del campionato di Serie BKT.
Come comunicato dal club rosanero, saranno più di 22mila i tifosi del Palermo che sosteranno la squadra dagli spalti. Un importante risposta da parte dei sostenitori del club di Viale del Fante, pronti a sostenere la squadra confermando il proprio sostegno in questo momento fondamentale della stagione.